Nach Treffen: Feiert Georgina Fleur Weihnachten mit Ex Kubi?

Verbringen Georgina Fleur (32) und Kubilay Özdemir die Feiertage zusammen als Familie? Seit dem vergangenen Jahr gehen die einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer getrennte Wege. Einzig und allein ihre gemeinsame Tochter, welche im Sommer 2021 das Licht der Welt erblickte, verbindet die beiden TV-Bekanntheiten noch. Erst vergangene Woche kam es daher auch zu einem Treffen des Ex-Paares. Doch werden Georgina und Kubi für ihren gemeinsamen Nachwuchs auch zusammen Weihnachten feiern?

"Wir werden unser Weihnachten auch in Dubai feiern, aber dieses Jahr auf gar keinen Fall gemeinsam. Ihr wisst, was vorgefallen ist", klärte die 32-Jährige jetzt ihre Fans in ihrer Instagram-Story auf. Dennoch wolle die Influencerin dem Vater ihrer Tochter nicht verbieten, sein Kind zu sehen. "Wenn er seine Tochter sehen möchte, darf er sie jederzeit sehen. Aber natürlich nur unter meiner Aufsicht", betonte der Reality-TV-Star. Sie wolle die Kleine auf keinen Fall als Druckmittel nutzen oder mit Kubi über sie streiten.

Daher ließ sich Georgina vor wenigen Wochen auch auf ein Treffen mit ihrem Ex ein. "Da war meine Mutter dabei. Wir haben zusammen einen Tag am Strand verbracht. Es ist jetzt nicht so gut gelaufen", erinnerte sie sich zurück. Sie und der Unternehmer würden sich inzwischen überhaupt nicht mehr miteinander verstehen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

