Paco-Aus: Melissa Damilia bedankt sich für Unterstützung

Melissa Damilia (27) wendet sich an ihre Fans. Im Oktober sorgten die Ex-Bachelorette und der einstige Love Island-Teilnehmer Paco Herb für heftige Liebesgerüchte: Die beiden zeigten sich öfter gemeinsam turtelnd und total innig. Doch nachdem man die beiden nicht mehr zusammen gesehen hatte, gab die Beauty vor einigen Tagen die Trennung bekannt. Jetzt bedankt sich Melissa für die Unterstützung bei ihren Fans.

"Euch wollte ich noch mal ein ganz, ganz großes Danke aussprechen für die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe", meldete sich die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie schätze die Anteilnahme sehr, wie Melissa betonte: "Es ist nicht selbstverständlich, vor allem da waren so schöne Nachrichten mit dabei, auch zum Teil sehr lang. Also dass ihr euch da die Zeit nehmt, das hat mich sehr berührt."

Melissa hatte das Liebes-Aus verkündet und sich dennoch positiv gezeigt. "Es sind Dinge passiert, die nicht zu verzeihen und auch mit nichts zu entschuldigen sind – und deshalb ist es an der Zeit, dieses Kapitel endgültig abzuschließen und einen Schlussstrich zu ziehen", erklärte die Influencerin.

