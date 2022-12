Reunion mit Georgina Fleur? Kubilay Özdemir bezieht Stellung

Wie ist das Verhältnis von Georgina Fleur (32) und Kubilay Özdemir aktuell? Die Reality-TV-Bekanntheit und der Unternehmer führten bis zum Frühling eine turbulente On-off-Beziehung. Nachdem der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat der Influencerin gegenüber alkoholisiert handgreiflich wurde, trennten sich ihre Wege endgültig. Vor Kurzem wurde das Ex-Paar jedoch mit der gemeinsamen Tochter gesichtet – nun äußert sich auch Kubi zu der Angelegenheit!

Gegenüber RTL schildert Kubi seine Sicht der Dinge und verrät, dass es nicht das erste Mal gewesen ist, dass er seine Ex gesehen hat. "Sie hat mich für mehrere Wochen sowohl in Deutschland als auch in der Türkei besucht. Und wir haben uns regelmäßig in Dubai getroffen. Das ein oder andere Mal ist es unschön verlaufen. Sobald sich Anspannungen aufgebaut haben, bin ich aufgestanden und gegangen", meinte er. Auch beim jüngsten Treffen sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen: "Bei meinem letzten Treffen mit meiner Ex – und ich hoffe im wahrsten Sinne des Wortes, es ist das letzte Treffen – ist die Situation wieder einmal eskaliert. Wir haben uns wegen einer Lappalie gestritten."

Trotz der vielen Auseinandersetzungen wünsche er der Mutter seines Kindes nichts Schlechtes – im Gegenteil. "Ich wünsche ihr das Beste. Ich wünsche ihr den Frieden, den ich ihr nicht geben konnte", betonte der 42-Jährige.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

