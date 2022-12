Vergeben? Ur-Bachelor Paul Janke verrät Beziehungsstatus

Paul Janke (41) redet Klartext! Der Beau wurde 2012 bei Der Bachelor bekannt. Seine Rolle als Rosenkavalier wird er bis heute nicht so ganz los – bei Bachelor in Paradise steht er den Kandidaten etwa als gute Seele der Villa und als Barkeeper zur Seite. Dabei wird der einstige Mister Germany auch immer wieder von den Singles angeschmachtet. Doch wie steht es um Pauls Liebesleben? Er verriet jetzt, ob es eine Frau an seiner Seite gibt!

Im großen Finale von "Bachelor in Paradise" fehlte natürlich auch Paul nicht – und Moderatorin Frauke Ludowig (58) fühlte dem Hamburger sofort auf den Zahn: "Für wen mixt du privat die Getränke? Das frage ich ja jedes Mal und jedes Mal windest du dich raus..." Das will der Fitnessfan offenbar nicht auf sich sitzen lassen und gibt nach ein paar halbherzigen Versuchen zu: "Ich hab wirklich niemanden." Der Traummann der Nation ist also tatsächlich noch zu haben!

Das können nun weder die anwesenden Singles noch Frauke verstehen. "Das kann doch nicht sein! Der Ur-Bachelor – und er sucht immer noch", brachte die Moderatorin ihre Überraschung zum Ausdruck. "Ich glaube, der Paul braucht seine eigene Show", schlug Jade Übach (28) vor.

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Getty Images Frauke Ludowig im September 2021

Instagram / jankepaul Paul Janke, Juli 2022

