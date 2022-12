Cool oder trashy? Megan Fox und MGK rocken Fell und Plüsch

Haben Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) mit diesem Outfit einen Fashion-Fauxpas begangen? Das Paar ist für seine ausgefallenen Outfits bekannt. Der Sänger sorgte zuletzt bei den American Music Awards für Aufsehen: Er trug einen lilafarbenen Anzug, aus dem überall lange Nadeln ragten. Deshalb verglichen ihn seine Fans sogar mit einem Seeigel. Nun hat Machine Gun Kelly mit seiner Liebsten mal wieder ein sehr außergewöhnliches Outfit gewählt.

Die beiden Turteltäubchen, die bei einem Ausflug am Wochenende noch ganz in Schwarz gekleidet waren, setzten auf helle Farben. Megan trug einen knappen Minirock, der mit funkelnden silbernen Pailletten verziert war. Dazu kombinierte sie eine pinkfarbene Plüschjacke. Ihr Liebster entschied sich für eine weiße Hose. Dazu trug er einen Fellmantel in der gleichen Farbe mit einem passenden Hut.

Später am Abend traf sich das Paar mit Avril Lavigne (38) und ihrem Freund Mod Sun (35). Der kanadische Superstar trug eine schwarze Bomberjacke, schwarze Hosen und Springerstiefel und nippte an einem Coors-Light-Bier. Ihr Liebster trug einen trendigen schwarzen Pullover mit einem Foto des kultigen britischen Sängers Morrissey (63) aus seinem Album "Bona Drag".

Actionpress / Backgrid Megan Fox und Machine Gun Kelly, Dezember 2022

Splash News Megan Fox und Machine Gun Kelly, Dezember 2022

Action Press / Backgrid Megan Fox und Machine Gun Kelly, Dezember 2022

