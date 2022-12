Die dänischen Royals feiern Weihnachten in "Down Under"!

Das ist mal eine Weihnachtskarte der etwas anderen Art! Zahlreiche Royals meldeten sich schon mit festlichen Grüßen. Von Prinz Harry (38) und seiner Meghan (41) gab es ein hübsches Porträt, das diesen Monat bei einer Preisverleihung in New York entstand. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) wählten dieses Jahr ein zauberhaftes Foto mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) im sommerlichen Ambiente. Auch bei den dänischen Royals ist das Motto der diesjährigen Karte Sommer statt Winterwunderland!

Via Instagram veröffentlichten Prinz Frederik (54) und Prinzessin Mary (50) jetzt einen Schnappschuss aus ihrem aktuellen Australienurlaub. Gemeinsam mit ihren Kids Vincent (11), Christian (17), Josephine (11) und Isabella (15) posieren sie in sommerlicher Kleidung vor einer Naturkulisse. "Frohe Weihnachten aus Down Under – wo wir in Tasmanien Weihnachten feiern. Hier gibt es weder eisige Temperaturen noch Tannenbäume, dafür Sonne und Sommer", schrieb die Familie dazu.

Zuletzt gab es jede Menge Aufruhr im dänischen Königshaus. Königin Margrethe (82) entzog ihren vier Enkelkindern nämlich die royalen Titel Prinz und Prinzessin von Dänemark! Während Prinz Joachim (53) sehr gekränkt auf diese Entscheidung reagierte, zeigte sein älterer Bruder Prinz Frederik sich versöhnlich: "Meine Mutter hat eine Entscheidung getroffen, die ganz allein ihre ist, und dafür habe ich Verständnis", betonte er gegenüber TV2.

MEGA Prinz Frederik und Prinzessin Mary in Dänemark im Oktober 2021

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinz Christians Konfirmation auf Schloss Fredensborg

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinzessin Isabellas Konfirmation 2022

