Fans sind sicher: Dieser Ochsenknecht hat Kontakt zu Snow!

Welcher Ochsenknecht interessiert sich für Snow Elanie Koc (1)? Kurz vor der Geburt der Kleinen trennten sich ihre Eltern Yeliz Koc (29) und Jimi Blue Ochsenknecht (30). Inzwischen hat der "Wilde Kerle"-Star eine neue Freundin und will von seiner Tochter nichts wissen. Jetzt verriet Yeliz allerdings, dass dafür ein anderes Mitglied seiner Familie Interesse zeigt – wollte aber keinen Namen nennen. Die Promiflash-Leser haben auch schon einen bestimmten Ochsenknecht in Verdacht, Kontakt zu Snow zu haben!

In einer Promiflash-Umfrage zeichnet sich ein eindeutiges Ergebnis ab. Von 3.514 Usern (Stand 23. Dezember, 10.00 Uhr) sind sich 72,2 Prozent (2.536 Votes) sicher: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) interessiert sich für seine Nichte. Auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash ist er im Gespräch. "Ist sehr wahrscheinlich Wilson. Er ist garantiert ein toller Onkel", vermutete ein User. Ein andere meinte: "Safe Wilson. Er ist nämlich der Einzige mit ein bisschen Köpfchen da in der Familie."

Auf dem zweiten Platz landete mit 17,5 Prozent (616 Votes) Uwe Ochsenknecht (66). An dritter Stelle landete Rocco Stark (36). Am wenigsten trauen die User hingegen Cheyenne (22) und Natascha (58) zu, Kontakt zu Snow zu suchen. Natascha machte mit 2,6 Prozent (91 Votes) den vierten Platz, ihre Tochter belegt mit 1,7 Prozent (58 Votes) den letzten Rang.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2022

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Hugo Launch Party in Berlin im Juli 2019

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht bei der Marina-Hörmanseder-Show auf der Berlin Fashion Week 2019

