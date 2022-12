Krass: Tom Cruise schreibt mit neuem Stunt "Kinogeschichte"!

Tom Cruise (60) schafft das Unglaubliche! Erst vergangenen Sommer feierte der US-amerikanische Schauspieler einen Riesenerfolg mit "Top Gun: Maverick", der Fortsetzung des Action-Klassikers aus dem Jahr 1986. Daneben ist Tom vor allem für seine Rolle in der Filmreihe Mission: Impossible bekannt. Während die Fans noch auf den neuen Streifen warten müssen, werden immer wieder neue Einblicke veröffentlicht. In dem neuesten Video macht Tom einen atemberaubenden Stunt.

In dem neuesten Teil der Mission-Impossible-Reihe, "Dead Reckoning Part One", wagt sich Tom Cruise an den "größten Stunt der Kinogeschichte". Die Produktionsfirma Paramount Pictures veröffentlichte ein Video des Stunts auf YouTube. Tom Cruise erklärt dazu: "Das ist mit Abstand das Gefährlichste, was wir je versucht haben." In der Szene fährt der Schauspieler auf einem Motorrad eine Klippe entlang, von der er dann letztendlich abspringt. Nach einer Weile öffnet er dann den Fallschirm, wodurch er heil auf dem Boden ankommt.

Dass Tom Cruise eine Vorliebe für Stunts hat, ist kein Geheimnis. Inmitten der Dreharbeiten zu seinem neuen Film wurde vor Kurzem ein Werbespot veröffentlicht, indem der Hollywoodstar in Südafrika aus einem Hubschrauber springt und sich währenddessen bei den Zuschauern für den Erfolg seines Films "Top Gun: Maverick" bedankt.

Getty Images Tom Cruise, Hollywood-Star

Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Top Gun: Maverick"

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

