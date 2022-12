"Lustigster Unfall der Welt": Nora Tschirner über TV-Panne

So schlimm ist es wohl nicht gewesen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Nora Tschirner (41) einen Unfall hatte: Bei den Dreharbeiten für die Fernsehshow "Dalli Dalli – die Weihnachtsshow" soll sich die Schauspielerin am Knie verletzt haben und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden sein. Doch wie schlimm war es wirklich? Jetzt äußerte sich Nora zu dem Unfall im TV.

In ihrer Instagram-Story stellte die "Keinohrhasen"-Darstellerin klar: So schlimm war der Unfall gar nicht! "Es war der lustigste Unfall der Welt: Ich hatte ein Hasenkostüm an und Schneeschuhe. Und einen Staubwedel-Schwanz", witzelte Nora. Offenbar hat sie die Panne gut verkraftet: "Und mir geht es sehr gut, weil ich immer noch lachen muss. Es war wirklich nichts Schlimmes."

Bild hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass es am Set wohl zu dem Unfall gekommen war. "Nora schrie sofort vor Schmerzen. Es war klar, dass das nicht gespielt war", berichtete eine Beobachterin, woraufhin die 41-Jährige vom Notarzt behandelt werden musste. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt konnte Nora allerdings wieder nach Hause.

Getty Images Nora Tschirner, Schauspielerin

Getty Images Nora Tschirner, November 2022

ActionPress/ Michael Kremer / Future Image Schauspielerin Nora Tschirner

