Wegen Wasserangst: Nora Tschirner bricht in TV-Show zusammen

Nora Tschirner (41) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. Im April 2020 machte die ehemalige Tatort-Darstellerin ein ehrliches Geständnis: Sie erzählte, dass sie in der Vergangenheit wegen depressiver Verstimmungen zur Psychotherapie gegangen sei. Auch mit Panikzuständen hat die gebürtige Ost-Berlinerin immer wieder zu kämpfen, wie sie nun verriet. In einer TV-Show stellte sich Nora nun ihrer Angst – und brach plötzlich zusammen.

In der Sendung "Reine Kopfsache mit Nora Tschirner" schildert die 41-Jährige ein traumatisches Erlebnis, das ihr vor zwölf Jahren widerfahren war. Im Rahmen einer Fernsehsendung sprang Nora in einem Kajak einen 15 Meter hohen Wasserfall hinunter. Damals kippte sie mit dem Boot um und war "gefühlt ewig unter Wasser". Seitdem holt sie dieses Erlebnis regelmäßig ein, wie sie selbst berichtet. Um sich von seiner Angst vor Wasser zu befreien, spricht der "Keinohrhasen"-Star mit dem Psychotherapeuten Dr. Dr. Daniel Wagner und stellt sich panikmachenden Situationen. So versucht die Schauspielerin beispielsweise im Schwimmbad, sich von einem Sprungturm in die Tiefe zu stürzen. Zunächst scheint auch alles in Ordnung zu sein, doch als sie sich an die Kante stellt, kommt Nora an ihre Grenzen.

"Jetzt kriege ich auch so Schweiß[ausbrüche]", erzählt sie. Kurz darauf bricht die Musikerin dann völlig zusammen. Ihr kommen die Tränen und sie muss immer wieder innehalten, weil ihr die Stimme versagt. "Ich fühle mich einfach sehr schutzlos", gesteht Nora. Am Ende schafft sie es jedoch, sich selbst zu überwinden.

Anzeige

ActionPress/ Michael Kremer / Future Image Schauspielerin Nora Tschirner

Anzeige

Getty Images Nora Tschirner im September 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Nora Tschirner im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de