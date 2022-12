Nach Gerüchten: Minka Kelly und Dan turteln jetzt öffentlich

Minka Kelly (42) und Dan Reynolds (35) können die Hände offenbar nicht voneinander lassen! Vergangenen Monat machten erstmals Gerüchte die Runde, dass die Schauspielerin und der Sänger der Band Imagine Dragons miteinander anbandeln würden. Paparazzi lichteten die beiden bereits gemeinsam vor einem Restaurant ab. Aus ihrer Liaison scheinen sie nun kein Geheimnis mehr machen zu wollen. Minka und Dan zeigten sich in aller Öffentlichkeit heftig turtelnd!

Auf Bildern, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie die 42-Jährige und der Musiker sich am Sonntag zum Mittagessen trafen. Fotografen hielten fest, wie die Schauspielerin und der Sänger Hand in Hand durch Los Angeles zu einem Restaurant liefen und sich immer wieder schwer verliebte Blicke zuwarfen. Bevor das Paar das Lokal betrat, ließ es sich zu einem leidenschaftlichen Kuss hinreißen.

Es scheint, als habe der 35-Jährige in dem Model sein neues Liebesglück gefunden. Erst im September hatte der "Demons"-Interpret die Trennung von seiner Ehefrau Aja Volkman im Netz verkündet. Zehn Jahre lang ging das Paar gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Dan Reynolds, Frontmann der Band Imagine Dragons

Getty Images Minka Kelly, Model

Getty Images Dan Reynolds und Aja Volkman, 2018

