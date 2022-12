Prinzessin Kate trauert im Fernsehen um ihre Schwieger-Oma

Prinzessin Kate (40) nimmt der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) nach wie vor mit! Wenige Tage vor Weihnachten findet wie jedes Jahr ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey statt. Das wird in diesem Jahr von der Schwieger-Enkelin der einstigen Monarchin ausgerichtet und an Heiligabend live im Fernsehen in Großbritannien ausgestrahlt. Einen Tag vor dem Gottesdienst huldigte Kate jetzt der Oma ihres Mannes live im TV!

Während der Sendung, die auf ITV1 ausgestrahlt wurde, fand Kate nun rührende Worte für die Queen. Sie äußerte: "Ihrer Majestät lag Weihnachten sehr am Herzen. Es bedeutete für sie eine Zeit, die Menschen zusammenbringt und daran erinnert, wie wichtig der Glaube, die Freundschaft und die Familie sind, und während der wir Mitgefühl und Mitleid zeigen sollten." Die Verstorbene hinterlasse "ein unglaubliches Vermächtnis, das viele von uns zutiefst inspiriert hat". Kate betonte, dass gemeinsame Erinnerungen und Traditionen das Andenken an die Queen bewahren sollen.

Eine der Traditionen der Queen war jedes Jahr das royale Weihnachtsessen wenige Tage vor dem Fest der Liebe. Nach ihrem Tod hat in diesem Jahr ihr Sohn König Charles III. (74) das Mahl ausgerichtet. Dabei kamen viele Familienmitglieder zusammen, unter anderem: Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence (67), ihre Tochter Zara (41) mit Gatte Mike Tindall (44), und auch Prinz Edward (58) mit Gräfin Sophie (57) von Wessex.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II.

Getty Images Die Queen, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping The Colour 2016

