Schiene: "Bauer sucht Frau"-Denise macht sich Sorgen um Baby

Die erste Zeit mit dem Baby ist für Denise Munding alles andere als leicht. Anfang November brachte die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin erneut Nachwuchs zur Welt: Gemeinsam mit dem einstigen Bewerber Nils Dwortzak bekam sie eine Tochter. Nachdem sie schon Ärger mit dem Veterinäramt bekommen hatte, weil sie ihren Hof vernachlässigt haben soll, kommt nun der nächste Schock: Denise' Baby ist krank.

In ihrer Instagram-Story gab die Landwirtin ein Update über ihr Mama-Leben und berichtete, dass es ihrer Tochter gar nicht gut gehe. "Nach einer schlaflosen Nacht, weil meine Gedanken nur bei der Kleinen waren, kam heute beim Arzt heraus, dass sie an der linken Hüfte eine Veränderung hat. Nun muss sie sechs Wochen eine Schiene tragen", erklärte Denise. Das macht ihr offenbar ziemlich zu schaffen: "Mein Herz blutet so doll."

Erst vor wenigen Tagen hatte Denise schon Grund zur Sorge. Jemand hatte das Veterinäramt zu ihr geschickt, weil sie ihre Tiere nach der Geburt vernachlässigt haben soll. "Wenig Schlaf heißt aber ja nicht, dass man überfordert ist oder dass man irgendwas nicht gebacken kriegt", stellte sie klar und entrüstete sich über diese Vorwürfe.

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Instagram / denise_munding Denise Munding und ihre Tochter

Instagram / denise_munding31 Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

