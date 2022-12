Seltenheit: Lindsay Lohan postet Foto mit Schwester Aliana!

Liebe Worte von Lindsay Lohan (36)! Die Schauspielerin steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Über die Jahre hinweg wurde die "Girls Club"-Darstellerin von ihrer kleinen Schwester Aliana Lohan auf den roten Teppichen begleitet. Auch in ihrem neuen Netflix-Streifen sind die beiden Geschwister gemeinsam zu sehen. Anlässlich ihres 29. Geburtstags gratulierte Lindsay ihrem besonderen Familienmitglied mit seltenen Fotos und einer süßen Botschaft im Netz!

Die 36-Jährige postete eine süße Fotoreihe auf Instagram, welche unter anderem ein Selfie des Geschwister-Duos beinhaltete. Zusätzlich teilte sie auch ein Schwarz-Weiß-Foto von Ali, welches sie als kleines Mädchen zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwester Aliana! Ein weiterer Segen einer besten Freundin und unglaublichen Frau", schrieb sie zu ihren Schnappschüssen. Die Sängerin fuhr fort: "Du hast eines der größten Herzen von allen, die ich kenne. Ich liebe dich so sehr!"

Ali bedankte sich in den Kommentaren bei ihrer großen Schwester für die süße Botschaft. "Ich liebe dich so sehr, schöner Engel", kommentierte sie. Ihre Mutter Dina Lohan (60) schloss sich ebenfalls den Geburtstagswünschen an und sagte ihrer jüngsten Tochter, dass sie "unglaublich stolz" auf sie sei.

Instagram / lindsaylohan Aliana Lohan, Sängerin

Instagram / lindsaylohan Aliana Lohan, Sängerin

Getty Images Lindsay und Dina Lohan im Dezember 2017

