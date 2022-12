So feiert Fiona Erdmann mit ihren Kids und Moe Weihnachten

Bei Fiona Erdmann (34) geht es an Weihnachten ganz gemütlich zu! Für die Influencerin wird es in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest: Zum ersten Mal feiert sie mit ihrem Partner Moe und den gemeinsamen Kindern Leo und der kleinen Neyla als vierköpfige Familie. Da die TV-Bekanntheit in Dubai wohnt, laufen die Feiertage natürlich etwas anders ab als in ihrer Heimat Deutschland– doch Fiona möchte in diesem Jahr einige Traditionen wiederbeleben!

"Ich möchte gerne, dass Dinge so ein bisschen so ablaufen, wie ich das damals kannte von mir zu Hause", berichtete sie im Promiflash-Interview. Deswegen solle auch der Weihnachtsabend so stattfinden wie in Fionas Kindheit – inklusive Weihnachtsglöckchen, das schon ihre Mutter und Oma für sie geläutet haben! Damit werde sie Leo aus dem Kinderzimmer holen, nachdem das Christkind die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Sonst soll einfach alles ganz entspannt ablaufen: "Ich wünsche mir eigentlich, dass wir dann ein paar schöne Weihnachtsfilme anschauen und uns auf die Couch fläzen."

Am 25. Dezember wird es dann aber wieder ganz so zugehen, wie es in Dubai üblich ist: Die Familie wird einige der aufwendigen und blinkenden Weihnachtsparaden in der Nachbarschaft besuchen. "Vielleicht machen wir das auch zu einer Tradition", freute sich Fiona gegenüber Promiflash.

Fiona Erdmann, Influencerin

Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo und Partner Moe, Weihnachten 2021

Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo

