Trotz Skandal: König Charles zahlt für Andrews Sicherheit!

König Charles (74) macht für seinen Bruder eine Ausnahme. Prinz Andrew (62) hatte in den vergangenen Monaten keinen leichten Stand in der britischen Königsfamilie. Unter anderem soll der Ex-Mann von Sarah Ferguson (63) in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Queen Elizabeth II. (✝96) sah sich deshalb zu Beginn des Jahres gezwungen, ihrem Sohn seine militärischen Titel abzuerkennen. Diese soll er auch nicht mehr zurückbekommen. Dennoch genießt Andrew weiterhin royalen Schutz – und Charles zahlt dafür.

The Telegraph berichtete nun, dass der britische Regent bereit sei, die Sicherheit seines Bruders trotz einiger Skandale auch weiterhin zu gewährleisten. Angeblich zahlt Charles dafür über drei Millionen Euro an Andrews Sicherheitsteams sogar aus eigener Tasche. Dennoch soll der 53-Jährige weiterhin keine royalen Aufgaben übernehmen dürfen – auch seine militärischen Titel bekommt er nicht wieder.

Für seinen Sohn Prinz Harry (38) möchte Charles hingegen wohl weiterhin keine Security bereitstellen. Zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) hatte dieser 2020 seine royalen Pflichten niedergelegt. Daraufhin war den Sussexes der polizeiliche Schutz entzogen worden, was auch in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" thematisiert wurde.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

