Während Prozess: Megan Thee Stallions Freund supportet sie!

Megan Thee Stallion kann auf die Unterstützung ihres Freundes zählen! Im Sommer 2020 soll die Rapperin nach einer Poolparty bei Kylie Jenner (25) von Tory Lanez angeschossen worden sein. Nun muss sich der "Lady of Namek"-Interpret deshalb vor Gericht verantworten. Während der Gerichtsverhandlung erklärte Megan sogar, dass sie lieber tot sei, als die schlimmen Erinnerungen im Rahmen des Prozesses noch einmal durchzumachen. Nun meldete sich ihr Freund Pardison Fontaine (32) mit einem bewegenden Statement!

Inmitten des Prozesses teilte Pardi ein emotionales Statement in seiner Instagram-Story, in dem er zur Unterstützung von Frauen aufruft. "Ich fühle mit jeder Frau, besonders mit People of Color, die eine Ungerechtigkeit erfahren hat", schrieb er im Netz und bezog sich dabei auf die Strapazen, die seine Freundin Megan im Zuge des Verfahrens erleben muss. "Wenn du den Mut findest, dich zu äußern, scheint es, dass du lächerlich gemacht wirst und deine Glaubwürdigkeit infragegestellt wird", kritisierte er und machte seinen Support für seine Liebste damit mehr als deutlich.

Nach Megans Aussage wäre eigentlich der Angeklagte dran gewesen – doch Tory verweigerte es, die Sachlage aus seiner Sicht zu schildern. "Ich werde nicht aussagen", informierte der Rapper den Richter, wie Billboard berichtete. Auch der Fahrer, der Torys Wagen damals gefahren hatte, werde keine Erklärung vor Gericht abgeben.

Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion, Musikerin

Anzeige

Instagram / pardi Pardison Fontaine und Megan Thee Stallion im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Tory Lanez, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de