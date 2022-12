Weihnachten naht: Das schenken sich Prinz William und Co.

Was wird Prinz William (40) dieses Jahr unter den Baum legen? Weihnachten ist auch für die Royals ein Fest der Familie. Wie jedes Jahr haben der britische Thronfolger und seine Lieben ein großes weihnachtliches Programm vor sich. Vor allem der Gang zum Gottesdienst in der Sandringham Kirche darf auf keinen Fall fehlen. Und es gibt Geschenke. Ob William für seine Kate (40) ein Päckchen gepackt hat?

Der frühere königliche Butler Grant Harrold verriet The Mirror, dass der Prinz und seine Familie schon am Heiligen Abend gemeinsam mit König Charles (74) und der Königsgemahlin Camilla (75) Geschenke auspacken werden. Dabei soll es nicht nur große und teure Päckchen, sondern auch witzige Überraschungen geben. "Ich glaube, dass sie sich gegenseitig beschenken werden. Obwohl sie lustige Sachen machen, werden sich die jüngeren Royals wie William und Catherine zu Weihnachten gegenseitig schön beschenken", meinte der Bedienstete. Was William seiner Frau schenkt, weiß er zwar nicht, aber wenn sie nach den Feiertagen ein neues Schmuckstück trägt, könne das ein Weihnachtsgeschenk sein.

Charles habe sich bei den Weihnachtsgeschenken für seine Angestellten jedes Jahr einen kleinen Spaß erlaubt, erinnerte sich Grant: "Einmal gab er mir eine Dose Lachs und in einem anderen Jahr bekam ich eine Salz- und eine Pfeffermühle in einer Schleife eingewickelt." Aber er habe auch richtig schöne Geschenke bekommen: Unter anderem gab es Teetassen und Whiskygläser.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in der Westminster Abbey im Dezember 2021

Getty Images Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien, 2018

Getty Images Prinz Charles im August 2020

