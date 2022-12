Als Juror: Simon Cowell holt sich Feedback bei seinem Sohn

Simon Cowell (63) legt offenbar eine Menge Wert auf die Meinung seines Sohnemannes! Die TV-Bekanntheit ist vor allem durch ihre zahlreichen Jury-Posten bekannt geworden. Ebenso wie bei X-Factor, hat der gebürtige Brite auch bei America's Got Talent oder Britain's Got Talent was zu sagen. Wie er die Kandidaten in den verschiedenen Talentshows beurteilt, interessiert vor allem seinen Jüngsten. Simons Sohn Eric bindet seinem Vater sein Feedback offenbar immer wieder auf die Nase.

Bei einem TV-Auftritt in der britischen Talkshow "Loose Women" plauderte Simon aus, dass sein Sohn ein ziemlich gutes Gespür für die Kandidaten der Talentshows habe. "Wenn ich mir die Shows ansehe, bevor sie ausgestrahlt werden, schaue ich mir Eric aus dem Augenwinkel an, was er mag und was er nicht mag. Und ärgerlicherweise hat er immer recht", erklärte er in der Sendung und scherzte weiter, dass er sich deshalb bereits gut vorstellen könne, was wohl aus ihm werden wird, wenn er älter ist.

In so manchen Situationen sind sich Vater und Sohn jedoch mehr als uneinig. Wie Erics Patentante The Sun verriet, sorge der Achtjährige aktuell nämlich dafür, dass Simon sich das Rauchen abgewöhnt. "Er folgt ihm überall hin und erlaubt Simon nur einen einzigen Zug an einer Zigarette. Er sagt immer: 'Wie viele Züge? Wie viele Züge?'", erklärte sie und fügte hinzu, dass er seinen Papa dazu bringen würde, die Glimmstängel nach einem Zug auszudrücken.

Getty Images Simon Cowell im April 2022

Getty Images Lauren Silverman, Eric Cowell und Simon Cowell im September 2022

Getty Images Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juror

