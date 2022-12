"Büroparty": So feierten Prinz William und Co. Weihnachten

So läuft Weihnachten bei Prinz William (40) und Co. wirklich ab! Zu Lebzeiten verbrachte seine Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) die Feiertage im Kreise ihrer Familie auf ihrem Landsitz in Sandringham. Dabei waren einige Traditionen für die verstorbene Monarchin von besonderer Wichtigkeit: Neben des Pre-Christmas-Lunchs wurde das Schloss Windsor mit meterhohen Tannen prunkvoll geschmückt. Ein ehemaliger Butler verriet jetzt, was hinter verschlossenen Türen während der privaten weihnachtlichen Sause passierte!

Wie unter anderem Express berichtete, plauderte ein ehemaliger Butler der Königsfamilie aus dem royalen Nähkästchen: Er feierte mit William und dessen Bruder Harry (38) Weihnachten, als sie im Teenageralter waren. "Es war lustig, und wir haben so viel gelacht! Es wurde viel gekichert, Witze gemacht", verriet Grant Harrold. "Es war wie eine Büroparty, aber ich muss sagen, dass sich alle gut benommen haben", ergänzte er außerdem.

Auch ist sich der einstige Mitarbeiter sicher, dass die Feiertage nach dem Tod der Queen nicht leicht für die Royal Family sein werden. Deshalb werde ihr Sohn Charles (74) die meisten ihrer Gepflogenheiten beibehalten: "Wie die Königin genießt er Weihnachten und ist sehr religiös. Ich denke, dass es für ihn sehr wichtig sein wird, alle Traditionen zu bewahren, die die Monarchin hatte."

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, April 2005

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

