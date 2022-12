Derek Hough und Hayley hatten einen schweren Autounfall

Schocknachrichten von Derek Hough (37) und Hayley Erbert! Die "Dancing with the Stars"-Profitänzer sind seit über sieben Jahren glücklich zusammen. Erst im Juni teilten die beiden erfreuliche Nachrichten mit ihren Fans: Sie haben sich endlich verlobt! Die Hochzeit könnte schon bald folgen, denn Hayley erklärte, dass sie jetzt bereit sei und beide keine lange Verlobung wollten. Doch jetzt machten erschreckende Neuigkeiten die Runde: Das Paar hatte einen Autounfall.

Hayley teilte eine Aufnahme, das in der Nacht des Unfalls aufgenommen wurde, auf Instagram. Das Video zeigt Ausschnitte von ihrem Auto nach dem Unfall und Hayleys Kopfverletzung, die genäht werden musste. "Am 12. Dezember hatten Derek und ich einen ziemlich gruseligen Autounfall in den Bergen. Dieser Unfall hatte mit einem steilen Hügel, vereisten Straßen, einem Baum und vor allem mit der Angst zu tun, dass wir vom Berg abrutschen würden. In Anbetracht der Umstände haben wir so viel, wofür wir dankbar sein können", verriet sie. Sie habe ein paar Prellungen, ein geschwollenes Gesicht und eine Platzwunde davongetragen.

Auch Derek äußerte sich. "Das Erschreckendste war, dass Hayley sich an nichts erinnern konnte. Sie war danach benommen und sagte fröhlich, wir sollten weiter zum Abendessen gehen, während ihr Blut über das Gesicht lief. Das hat mich wirklich erschreckt. Sie kam erst 20 Minuten später wieder zu sich, als die Feuerwehr eintraf", erklärte er.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, Juni 2022

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert, Profitänzer

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, August 2022

