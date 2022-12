Deshalb ist Zooey Deschanel im absoluten Weihnachtsfieber

Zooey Deschanel (42) kann es kaum erwarten, bis die Festtage endlich starten! 2019 hatten sich die Schauspielerin und der TV-Star bei den Dreharbeiten zu Carpool Karaoke kennen und lieben gelernt. Im Sommer vergangenen Jahres feierten die zwei bereits ihren dritten Jahrestag. Vor etwa einem Jahr verriet der Partner der New Girl-Darstellerin, dass sie sich ein gemeinsames Haus gekauft haben. Nun feiern Zooey und Jonathan ihr erstes Weihnachtsfest in ihrer neuen Bleibe.

"Jonathan und ich freuen uns darauf, ein wundervolles Weihnachtsfest mit meinen Kindern und unseren Familien zu feiern. Wir sind gerade erst in ein neues Haus gezogen und freuen uns sehr darauf, einige der Weihnachtsfeiern hier zu veranstalten", schwärmte die 42-Jährige in einem People-Interview und fügte hinzu, dass sie und ihr Liebster absolute Weihnachtsfans seien.

Dass Zooey und Jonathan noch immer so verliebt sind wie am ersten Tag, verdeutlichte die hübsche Brünette mit einer liebevollen Botschaft auf ihrem Instagram-Profil. "Du hast mein Herz fast drei Jahre lang liebevoll gehalten. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, deine Schleppe für drei Stunden zu halten", schrieb sie, als sie sich an ihren gemeinsamen Auftritt auf der Vanity-Fair-Oscar-Party erinnerte.

