Was wurde nach "Bachelor in Paradise" aus Yasmin und Alex?

Sind die zwei noch ein Paar? Bei Bachelor in Paradise lernten sich Yasmin Vogt (24) und Alexander Golz (26) kennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – vor allem, weil die Blondine noch mit Dario Carlucci (35) am Anbandeln war – fanden sie jedoch zusammen. Im großen Finale entschieden sich die beiden sogar füreinander und gingen eine Beziehung ein. Aber wie ging es nach der Show für Alex und Yve weiter?

Beim großen Wiedersehen von "Bachelor in Paradise" sprach die Moderatorin Frauke Ludowig (58) das aus, was wohl vielen Fans auf der Seele brannte: Sind sie ein Paar? "Ich würde sagen, wir zeigen es einfach!", antwortete Yasmin daraufhin und gab ihrem Liebsten einen Kuss – sie sind also noch zusammen. Nach der Show ging offenbar alles so harmonisch weiter: "Ich bin relativ zeitnah zu Alex gefahren und war dann acht, neun Tage bei ihm. Aktuell wohne ich noch in Fürth, aber habe vor, jetzt zeitnah endlich nach Düsseldorf zu ziehen", gab die Influencerin zu.

Und was sagt Dario zu der Liaison der beiden? Schließlich hat er das Paradies damals verlassen, um ihnen freie Bahn zu geben. "Wenn ich die Bilder sehe auch so von den letzten Dates – ich glaube, jeder von uns hat grad ein Lächeln im Gesicht gehabt", erklärte er und freute sich für das Paar.

Alexander Golz und Yasmin Vogt beim Dreamdate

Alexander Golz und Yasmin Vogt

Dario Carlucci, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

