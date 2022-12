Hasskolumne gegen Herzogin Meghan: Zeitung entschuldigt sich

Gibt es doch noch Konsequenzen für Jeremy Clarkson (62)? Der Moderator spaltete mit einer Kolumne die Gemüter im Vereinigten Königreich: In dem Artikel fantasierte er auf streitbare Weise über Herzogin Meghan (41) und verkündete, dass er sie hasse. Rechtliche Konsequenzen hat Jeremy dafür wohl nicht zu befürchten – die Zeitung "The Sun", in der der Text erschien, sieht dennoch Handlungsbedarf.

Die britische Zeitung The Sun meldete sich jetzt in einem Statement zu dem Vorfall zu Wort: "Unsere Kolumnisten drücken stets ihre eigene Meinung aus, aber als Herausgeber ist uns bewusst, dass mit freier Meinungsäußerung auch eine Verantwortung einhergeht." Daher wollen man Konsequenzen ziehen: "Wir bei The Sun bereuen die Veröffentlichung des Artikels und entschuldigen uns aufrichtig."

Darüber hinaus habe die Zeitung noch weitere Schritte ergriffen: Jeremys Kolumne sei demnach sowohl von der Webseite als auch aus den Archiven gelöscht worden. Zur potenziellen zukünftigen Zusammenarbeit mit Jeremy äußerte man sich jedoch nicht.

Anzeige

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Anzeige

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de