In diesem Jahr den Krebs besiegt: Mickie Krause ist dankbar!

Mickie Krause (52) kann sein Glück kaum fassen. Der Partysänger hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Direkt im Januar wurde bei ihm im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung Blasenkrebs festgestellt. Es folgten mehrere Operationen und der einstige Let's Dance-Kandidat startete eine Immuntherapie. Die Behandlung schlug an, sodass der Musiker im September verkünden konnte, tumorfrei zu sein. Zum Ende des Jahres machte Mickie nun noch mal deutlich, wie dankbar er für seine Gesundheit ist.

Im Interview mit Bunte ließ der 52-Jährige seine Krankengeschichte Revue passieren. Lange beklagt habe er sich nie. "Ich bin an die Krankheit sehr sachlich rangegangen und das hat mir geholfen. Dass die Therapien funktioniert haben, ist natürlich ein großes Glück", betonte Mickie. Weihnachten will er nun im Kreise seiner Familie verbringen. Heiligabend geht es abends zum Essen zu seinen Eltern, tagsüber genießt der Nordrhein-Westfale die Zeit mit seiner Frau und seinen vier Kindern.

Am 25. Dezember fliegt Mickie schließlich mit seiner Gattin und den Kids nach Kenia. Dort wird er eine Schule eröffnen. Vier Bildungsstätten in Afrika hat der TV-Star schon gestiftet. "Das ist meine Art, Danke zu sagen. Es ist unglaublich wichtig, in die Bildung von Kindern zu investieren, das ist mir eine Herzensangelegenheit", erklärte Mickie.

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause, Musiker

Getty Images Mickie Krause, Schlagersänger

Getty Images Mickie Krause beim RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2021

