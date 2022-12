"Komplett anders": Cathy Hummels feiert Weihnachten am Meer

Cathy Hummels (34) meldet sich zu den Feiertagen! Die Moderatorin ließ sich in diesem Jahr von Fußball-Star Mats Hummels (34) scheiden. Dass diesmal auch das Weihnachtsfest nicht wie in den Vorjahren ablaufen würde, verriet sie schon Mitte Dezember: Da berichtete die Beauty, dass sie mit ihrem Sohn Ludwig (4) unter der Sonne Dubais feiern wird. Jetzt gab sie ihren Fans einen Einblick in ihren Weihnachtsurlaub am Strand.

"Wir feiern dieses Jahr komplett anders als sonst", freute sich Cathy unter einer Reihe Fotos, die sie auf Instagram postete. Darauf ist sie gemeinsam mit ihrem Sohn in passenden Christmas-Pyjamas im Sand zu sehen. "In der Sonne am Strand und ohne meine große Familie. Aber ihr seht: Uns geht es super und dieses Jahr haben Ludwig und ich uns unsere Feiertage einfach genauso gewünscht", schrieb Cathy dazu.

Ihre Fans freuten sich wahnsinnig über Cathys sonnige Festtagswünsche. "Frohe Weihnachten euch beiden! Alles richtig gemacht! Ich bewundere deine Stärke", schrieb eine begeisterte Userin unter dem Beitrag. Viele weitere Follower fluteten die Kommentarspalte mit Weihnachts- und Herz-Emojis.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im November 2022

