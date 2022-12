Nach Pete-Flirt: Emily Ratajkowski knutscht mit anderem Mann

Ist Emily Ratajkowski (31) etwa vom Markt? Im September wurde die Scheidung der Laufstegschönheit von dem Vater ihres Sohnes, Sebastian Bear-McClard (35), offiziell. Danach schien sie aber recht schnell wieder verliebt zu sein, denn sie war offenbar frisch mit Komiker Pete Davidson (29) zusammen. Doch nach mehreren Spekulationen hat sich der Flirt jetzt wohl endgültig erledigt: Emily wurde knutschend mit einem anderen erwischt!

Paparazzi entdeckten Emily am Mittwoch sehr innig mit einem Mann, der nicht Pete war. Das Foto, das People vorliegt, zeigte sie und ihre Begleitung in dicken Winterjacken auf einem Bürgersteig inmitten von New York. Auch wenn sie sich nicht besonders innig umarmten, tauschten sie jedoch einen offenbar leidenschaftlichen Kuss. Bei dem Knutschpartner der 31-Jährigen soll es sich um den Künstler Jack Greer handeln. Auch wenn noch nicht klar ist, ob die beiden ein Paar sind, scheinen sie zumindest ihre gemeinsame Zeit zu genießen und sich zueinander hingezogen fühlen.

Dass ihre Liebe zu Pete vorbei sein könnte, deutete sich schon länger an. Vor einigen Tagen verriet Emily sogar, dass sie auch versuche, mithilfe von Dating-Apps einen Partner zu finden. Viele Freunde hätten ihr gesagt, sie solle das Handy nicht zur Hilfe nehmen – deshalb habe die Schauspielerin sich eigentlich mehr aus Trotz doch dazu entschieden. Allerdings glaube sie nicht, dass sie so ihre große Liebe finden werde.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski auf der Milan Fashion Week, Juni 2022

Anzeige

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de