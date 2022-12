So feiern die schwedischen Royals dieses Jahr Weihnachten!

Wie sehen die weihnachtlichen Feiertagspläne der schwedischen Royals für 2022 aus? Das Fest der Liebe steht vor der Tür und selbstredend kommen dazu auch die Königshäuser der Welt zusammen. Die schwedischen Royals sind bekannt dafür, ein sehr enges Verhältnis zueinander zu haben. Hin und wieder genießen sie deswegen auch ein wenig Familienzeit, wie beispielsweise im gemeinsamen Sommerurlaub. Kommen Prinzessin Victoria (45) & Co. auch an Heiligabend zusammen?

Das hat Königin Silvia von Schweden (79) nun im Interview mit Bild verraten. Reisen Prinzessin Madeleine (40) und ihre Familie aus den USA an? "Sie feiern Weihnachten mit uns. Kronprinzessin Victoria und Prinz Carl Philip feiern dieses Jahr mit den Schwiegereltern. Wir hätten sie auch gern bei uns, aber man muss gerecht sein", erklärte die 78-Jährige. Demnach wird es im schwedischen Königspalast an Weihnachten nicht ganz so turbulent werden – doch Silvia freut sich augenscheinlich schon sehr auf die besinnliche Zeit.

An Weihnachten können die Königin und Gatte König Carl Gustaf von Schweden (76) nicht nur Zeit mit ihrer jüngsten Tochter verbringen, sondern auch mit ihren geliebten Enkelkindern. "Ich habe viel Spaß daran, Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen. Sie sind total verschieden, flink wie die Wiesel und sagen lustige, aber logische Sachen. Ich finde es einfach herrlich, ihnen zuzuhören", schwärmte die gebürtige Heidelbergerin.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

Anzeige

MEGA Prinzessin Victoria, ihr Mann Daniel und ihre zwei Kindern im Juli 2022

Anzeige

Kungl. Hovstaterna Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihren drei Söhnen im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de