Familienzeit: So gelassen sind die Schweden-Royals im Urlaub

Die schwedischen Royals genießen wohl die Sonne! Prinz Carl Philip von Schweden (43) heiratete im Jahr 2015 Sofia Hellqvist (37). Der Kronprinz und seine Frau bekamen rund ein Jahr später ihren gemeinsamen Sohn Alexander (6), danach folgte Gabriel (4). Ihr jüngster Sprössling Julian (1) erblickte im März 2021 das Licht der Welt. Nun wurden Prinz Carl und Prinzessin Sofia mit ihren Kindern und deren Großeltern im Urlaub gesichtet.

Die schwedischen Royals verbringen gerade einige Tage an der französischen Côte d'Azur nach einer regelrechten Familientradition. Bild liegen Paparazzi-Bilder von einem Bootsausflug vor: Auf dem Motorboot "Polaris" sind Prinz Carl Philip und seine Gattin sowie König Carl Gustaf von Schweden (76) und Königin Silvia von Schweden (78) zu sehen. Während die Männer an Board oben ohne stehen, tragen die Frauen jeweils eine Cap und luftige Strandbekleidung. Als die Familie nach ihrer Fahrt an Land anlegte, konnte man auch einen Blick auf die Enkelkinder des Königspaars erhaschen.

Gemeinsame Bilder der schwedischen Royals sind eher eine Seltenheit. So war es eine Besonderheit, als sich vor rund einem Jahr die komplette Familie vor der Kamera ablichten ließ: Das Königspaar zeigte sich gemeinsam mit seinen Kindern Prinzessin Victoria (44), Prinz Carl Philip und Madeleine (40) und mit seinen acht Enkelkindern.

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia mit ihren Söhnen

Getty Images Carl Gustav und Silvia von Schweden im September 2020 in Stockholm

Getty Images Die schwedische Königsfamilie

