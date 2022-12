So schafft Emma Bunton den Spagat zwischen Kids und Karriere

Emma Bunton (46) hat ihre Prioritäten gesetzt. Das ehemalige Spice Girls-Mitglied und ihre Ehemann Jade Jones (43) wurde 2007 zum ersten Mal Eltern. Vier Jahre später folgte bereits die Geburt ihres zweiten Kindes. Doch nicht nur privat läuft es für die Musikerin offenbar super – auch beruflich feiert sie immer wieder Erfolge. Nun verriet Emma, wie sie es schafft, ihre Familie und ihren Job unter einen Hut zu bringen.

"Ich habe das Glück, um [meine Kinder] herum arbeiten zu können, es geht um das Gleichgewicht, um das Jonglieren", plauderte die 46-Jährige im Interview mit Daily Mail aus. Unterstützung bekomme sie dabei von ihrem Liebsten. "Es ist Teamarbeit, die das zu Hause möglich macht, aber die Kinder sind meine Priorität", stellte Emma klar.

Für ihren Nachwuchs würde die Sängerin alles tun. So werde sie ihre Söhne unterstützen, sollten sie ebenfalls im Showbusiness Fuß fassen wollen. Zeitgleich sei sie aber auch eine "beschützende Mama-Bärin". "Ich habe großes Glück, dass ich in der Branche eine Menge gelernt habe, aber das Wichtigste in Bezug auf meine Kinder ist der Schutz", betonte die Unternehmerin.

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton mit ihrer Familie

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihre Familie im Juni 2021

Getty Images Emma Bunton im Februar 2019

