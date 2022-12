Teilte "Bachelor in Paradise"-Danilo Geld mit Christina?

Was passierte mit dem Preisgeld von Danilo Sellaro? In der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel bandelte der Schweizer mit Christina Rusch (24) alias Shakira an. Die beiden Reality-Sternchen lernten sogar die Familie des jeweils anderen kennen. Doch im großen Finale des Dating-Formats entschied sich Danilo gegen die Liebe und für das Preisgeld von 10.000 Euro. Seine Fans wollten jetzt wissen, was Danilo mit dem Geld anstellte!

In einem Q&A auf Instagram stand der Realitystar seinen Fans Rede und Antwort. So wollte ein Follower wissen, ob Danilo das Geld mit seiner Verflossenen nach der Nacht der Rosen teilte: "Ich habe Shakira zum Ende der Dreharbeiten angeboten, das Geld zu teilen. Sie wollte aber nicht und hat es abgelehnt." Darauf habe Danilo die 10.000 Euro investiert – in was genau, verriet er allerdings nicht.

Nach ihrer Abfuhr zeigte sich Shakira sichtlich enttäuscht: Auf TikTok teilte die Beauty mehrere kurze Clips, die vermutlich eine Anspielung auf Danilos Entscheidung gegen sie sind. "Wer dachte ernsthaft, er nimmt die Liebe?", fragt Christina ihre Community in einem Beitrag und zeigt im selben Moment auf sich selbst.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro im März 2022

RTL Danilo Sellaro und Christina Rusch bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / christinashakira Christina Rusch im Dezember 2022

Wie findet ihr es, dass Danilo das Geld teilen wollte? Megastark! Na ja, ich hätte es nicht gemacht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



