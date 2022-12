Tina Ruland hin und weg: Til Schweiger "küsst am besten"!

Auch nach all den Jahren hat sich offenbar nichts geändert! Im Jahr 1991 kam der Film "Manta, Manta" in die Kinos. In der Actionkomödie spielte Tina Ruland (56) Uschi, die Freundin von Bertie, der von Til Schweiger (59) verkörpert wurde. 30 Jahre später haben die Schauspieler wieder zusammengefunden, um einen zweiten Teil zu drehen. Und scheinbar mögen sich die beiden immer noch sehr gern: Jetzt schwärmte Tina von ihrem Kollegen Til!

Im Interview mit Bild sprach die einstige Dschungelcamp-Kandidatin über den neuen "Manta, Manta"-Streifen. "Ich bin immer noch verliebt in Til", gab Tina dabei zu – und meint damit sowohl ihre Filmfigur als auch sich selbst. Spoiler: Im Film kommen sich die beiden auch wieder näher. "Er küsst am besten von allen, aber immer so schnell. Da habe ich ihn gefragt: 'Können wir noch mal, aber bitte ganz langsam?'", verriet Tina.

Auch Til verriet bereits im August, dass er sich freut, wieder mit Tina vor der Kamera zu stehen. "Das ist ein sehr schönes Gefühl, oder?", fragte er sie, woraufhin sie betonte, dass es sich nicht wie 30 Jahre anfühlen würde. Am 23. März 2023 kommt "Manta, Manta 2" in die Kinos.

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta, Manta"

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger im Film "Manta Manta"

Getty Images Tina Ruland, Dschungelcamperin

