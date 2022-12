Von Schwangerschaft: Molly-Mae Hague zeigt Dehnungsstreifen

Molly-Mae Hague (23) sorgt für mehr echtes Leben in der Social-Media-Welt. Die Britin und Tommy Fury verkündeten im September freudige Neuigkeiten: Die ehemaligen Love Island-Teilnehmer erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihre Schwangerschaft immer auf dem Laufenden – so auch jetzt wieder: Molly-Mae zeigte ihre Dehnungsstreifen, die durch ihren mittlerweile großen Babybauch entstanden sind.

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama ein Bild von sich in einer dunklen Leggings und einem Crop-Top. Dabei kommt ihre deutlich sichtbare Rundung gut zur Geltung. Doch das ist nicht das einzige Update, dass sie ihren Fans liefert: Sie postete noch ein weiteres Foto, auf dem man ihre dunklen Dehnungsstreifen an der Hüfte sieht. "Erste Anzeichen von Dehnungsstreifen an meinen Seiten... ich hatte gehofft, dass sie nur an meinen Brüsten bleiben würden, aber nun gut", schrieb die Beauty dazu.

Die Schwangerschaft äußert sich bei der Beauty noch auf andere Weise: Sie ist aufgrund von gesundheitlichen Problemen ans Bett gefesselt. "Seit meiner Babyparty bin ich Mitglied im 'Ich-fühle-mich-krank'-Club, daher die Ruhe", hatte die Reality-TV-Bekanntheit erklärt.

