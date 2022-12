Bettruhe: Schwangere Molly-Mae Hague hat unklare Krankheit

Molly-Mae Hague (23) geht es nicht gut. Eigentlich ist die ehemalige britische Love Island-Kandidatin momentan euphorisch und voller Vorfreude: Denn schon bald sollen sie und ihr Partner Tommy Fury ihre kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Vor ein paar Tagen feierte sie bereits ihre Babyshower. Doch seitdem hat sich der Gemütszustand der Influencerin zum Gegenteil gewandt: Molly-Mae hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

In ihrer Instagram-Story verriet die 23-Jährige, dass sie momentan mehr oder weniger an ihr Bett gebunden sei. "Seit meiner Babyparty bin ich Mitglied im 'Ich-fühle-mich-krank'-Club, daher die Ruhe", erklärte sie ihrer Community. Was genau Molly-Mae fehlt, ist unklar. Die britische TV-Bekanntheit schien jedoch zu versuchen, sich ein wenig aufzumuntern und teilte im Netz mit ihren Followern, wie sie sich den Film Shrek ansah.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, das sich Molly-Mae während ihrer Schwangerschaft ziemlich unwohl fühlt. In einem früheren YouTube-Video erinnerte sie sich an einen Moment, in dem sie mitten in der Nacht mit schrecklichen Bauchschmerzen aufgewacht und deshalb sogar zusammengebrochen war: "Ich fühlte mich so unwohl und überlegte, ob ich einen Krankenwagen rufen sollte. Ich geriet in Panik." Ihren Partner habe sie nicht wecken wollen, da er wenige Stunden später einen langen Flug vor sich gehabt hätte.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague im Januar 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, britischer "Love Island"-Star

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague während ihrer Schwangerschaft

