Wegen TV-Flirt: Paulina Ljubas stichelt gegen Ex Yasin

Paulina Ljubas (26) konnte sich diesen kleinen Seitenhieb gegen Yasin Mohamed (31) wohl nicht verkneifen! Die Influencerin und der Reality-TV-Star waren Anfang des Jahres ein Paar. Im Frühling trennten die beiden sich jedoch wieder. Zwischen den beiden fließe aber kein böses Blut, betonte die Brünette vor Kurzem erst. Nun kommentierte die Rapperin Yasins Performance bei Germany Shore – dabei disste Paulina ihren Ex aber ein bisschen!

In einem YouTube-Video kommentierten Jill Lange (22), Lars Maucher (26) und Paulina einige Ausschnitte aus "Germany Shore". Eine Szene, in der Yasin mit seiner Mitkandidatin flirtet – obwohl er eine Freundin haben soll – brachte die Musikerin auf die Palme. "Der findet jede gut nach drei Tequila. Ich kenne doch diese Sprüche", regte sie sich auf und meldete sich anschließend noch mit einem Statement in ihrer Instagram-Story: "Mädels, bitte glaubt nicht immer jeden Rotz, den euch irgendein Mann erzählt [...] Die labern so viel Scheiße, wenn die euch in die Kiste kriegen wollen." Das sei aber allgemein gemeint und nicht explizit auf den Ausschnitt bezogen.

Erst vor Kurzem hatten Fans vermutet, dass Paulina ihren Ex in einem ihrer Songs disst. Dem ist aber nicht so, hatte sie daraufhin auf Instagram klargestellt. Generell würde sie nicht schlecht über Yasin sprechen: "Das habe ich weder nach unserer Trennung getan, noch würde ich das jetzt machen. Weil zwischen uns alles cool ist."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed in Dubai

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Rapperin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de