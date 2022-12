In neuem Song: Disst Paulina Ljubas ihren Ex Yasin Mohamed?

Stichelt Paulina Ljubas (26) hier gegen Yasin Mohamed (31)? Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten waren für einige Monate ein Paar – im April gaben die zwei dann aber ihre Trennung bekannt. Danach kamen Gerüchte auf, dass der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat wieder mit seiner Ex-Freundin Alicia Costa Pinhero anbandelt. Nun soll Paulina ihren Verflossenen in ihrem neuen Song dissen – ist da wirklich was dran?

"Er sitzt wieder mit der Ex und sie stellt mir miese Fragen", lautet eine Line aus Paulinas neuem Song "Lila". Einige Fans vermuteten, dass die Brünette sich damit auf Yasin und Alicia bezieht. Dem ist offenbar aber nicht so, wie sie jetzt auf Instagram betonte – der Song sei nicht mal von ihr, sondern von einer Songwriterin geschrieben worden. Die Line stamme also nicht von Paulina. "Das ist kein Diss an irgendeinen meiner Ex-Freunde", meinte sie.

Sie würde generell kein schlechtes Wort über einen ihrer Ex-Freunde – vor allem nicht über Yasin – verlieren. "Das habe ich weder nach unserer Trennung getan, noch würde ich das jetzt machen. Weil zwischen uns alles cool ist", machte sie zum Abschluss mehr als deutlich.

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

