Weihnachten kann kommen: König Charles ist in Sandringham

Die Royals sind bereit für das Weihnachtsfest. Diese Feiertage werden für die britische Königsfamilie ganz anders sein: Es ist das erste Fest ohne die im September verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96). Doch König Charles (74) und seine Familie sollen die Tage trotzdem genießen wollen und als Tradition darf der Besuch zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche von Sandringham auf keinen Fall fehlen. Einen Tag vor Weihnachten reisten Charles und seine Frau Camilla (75) bereits in dem ländlichen Örtchen an.

Wie das Hello! Magazine berichtet, sind Charles und Camilla bereits in Sandringham angekommen. Mit dem Zug sind die beiden zu ihrem Landsitz in der Region Norfolk gefahren. Der Thronfolger Prinz William (40), seine Frau Kate (40) und die drei Kinder sollen in den nächsten Tagen nachkommen. Dass die Royals genau in dieser Residenz Weihnachten feiern, dürfte aber nicht nur an dem traditionellen Kirchenbesuch liegen. Es könnte genauso ein Andenken an die Queen sein, denn Sandringham war einer ihrer absoluten Lieblingsorte.

Für die Anhänger der Royals könnte sich während der Feiertage außerdem eine besondere Gelegenheit ergeben. Traditionell begibt sich die Familie am ersten Weihnachtstag auf einen gemeinsamen Spaziergang. Dabei könnte Prinz Louis (4), der jüngste Sohn von William und Kate, einen seltenen öffentlichen Auftritt haben. Das letzte Mal begleitete der Mini-Royal seine Eltern am Platinjubiläum der Queen im Juni.

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Herzogin Kate in der Westminster Abbey

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

