Liam Payne schwärmt von "fantastischer" neuer Freundin

Liam Payne (29) kann nicht anders, als sein Liebesglück mit der Welt zu teilen. Der einstige One Direction-Sänger und Maya Henry (23) gaben im Mai dieses Jahres ihre Trennung bekannt. Doch der Brite scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein: Einige Monate später ging er eine Beziehung mit Kate Cassidy ein. Anfang Dezember legte das Paar dann seinen ersten öffentlichen Auftritt hin. Jetzt schwärmte der Musiker von seiner Liebsten!

Auf Kates Instagram-Profil ließ der 29-Jährige seinen Gefühlen freien Lauf. Unter einem Schnappschuss, der ihn mit seiner Freundin zeigt, scherzte er: "Wer ist der glückliche, fesche junge Mann neben dir?" Anschließend fügte Liam hinzu: "Nein im Ernst, du siehst fantastisch aus, das hätte ich dir auch einfach sagen können, als du auf dem Sofa neben mir saßt, aber du weißt ja, Technik und Telefone und so."

Zwischen den beiden Turteltauben soll alles bestens laufen. Dies bestätigte ein Insider gegenüber The Sun: "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben." Aktuell sei Kate noch in Amerika, allerdings liebe sie London und das dortige Nachtleben.

Action Press / justinpalmer_ldn / BACKGRID Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022 in London

Getty Images Liam Payne, Sänger

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Freundin von Liam Payne

