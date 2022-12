Megaheiß: Chiara Ferragni trotzt der Kälte in knappem Bikini

Chiara Ferragni (35) heizt ihren Followern ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die gebürtige Italienerin ihrer Community stets Einblicke in ihren Alltag. Dabei präsentiert sie sich auch immer wieder in ultraheißen Outfits. So posierte sie im vergangenen Juli beispielsweise in einer Po-freien Jeans, die für gemischte Gefühle sorgte. Nun hatte die Beauty eine besondere Überraschung für die Fans: Chiara poste in einem knappen Bikini im Schnee.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige nun ein kurzes Video, in dem sie sich megasexy zeigt. Nur mit einem schwarzen Bikini und Winterstiefeln bekleidet, läuft Chiara durch den hohen Schnee. Dabei macht sie zunächst auch eine gute Figur, doch dann stolpert sie und fällt fast bäuchlings hin. Augenscheinlich fand auch ihr Ehemann Fedez (33) Gefallen an dem Anblick seiner Liebsten, denn der Rapper teilte in seiner Story ebenfalls eine Aufnahme der Blondine. Zudem erfreute er die Fans mit einem süßen Pärchen-Pic, auf dem Chiara und er sich leicht bekleidet küssen.

Bei den Abonnenten der Zweifachmama kam das heiße Video ebenfalls supergut an. So brachte eine Vielzahl an Usern zum Ausdruck, wie gut Chiara doch aussehe. "Ist dir nicht kalt, Chiara? Du siehst auf jeden Fall immer toll aus" oder "Du bist zu heiß und lässt den Schnee schmelzen", lauteten nur einige Kommentare. Andere Nutzer bewunderten hingegen ihren Mut, sich der Kälte in einem Bikini zu stellen.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Unternehmerin

Instagram / fedez Chiara Ferragni und Fedez im Dezember 2022

Instagram / CmmDZ3vo60w Chiara Ferragni (r.) und ihre Tochter Vittoria Lucia Ferragni in Trier, 2022

