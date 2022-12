Nach Tod von Baby Rio: Wie geht es FitnessOskar und Mandy?

Wie gehen FitnessOskar und HealthyMandy mit dem Tod ihres Sohnes um? Die beiden YouTuber wurden im Juli dieses Jahres Eltern eines kleinen Sohnes namens Rio. Im Dezember verstarb der Kleine, der an einer Autoimmunerkrankung gelitten hatte, jedoch tragischerweise. Für die zwei Influencer war das ein kaum verkraftbarer Schicksalsschlag. Wie geht es Oskar und Mandy heute mit dem Verlust ihres Sohnes?

In einem Q&A auf Instagram erkundigten sich Follower nach dem Gemütszustand von Mandy. "Ich bin gesund. Es muss weitergehen. Es gibt kein richtig und falsch – wir lenken uns viel ab und das tut uns gut. Ich bin froh, dass ich mich nicht einsperre und nur im Bett liege und weine", meinte sie. Dennoch würden zwischendrin Tränen fließen, wenn die Trauer sie einhole: "Es ist wie eine Welle, es gibt Momente, in denen man gut atmen kann und Momente, in denen es einem den Atem raubt."

Trotz des schrecklichen Verlusts wünschen Mandy und Oskar sich in Zukunft weiteren Zuwachs. "Ich wollte immer vier bis fünf Kinder haben, jetzt bin ich froh, wenn wir zumindest noch ein gesundes Kind bekommen", beantwortete die Blondine die Frage eines Followers ehrlich.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

