Neuer Look: Kim Kardashian trägt ihre Haare wieder braun

Kim Kardashian (42) hat sich offenbar an ihrer blonden Mähne sattgesehen! Der The Kardashians-Star überrascht seine Fans immer wieder mit neuen Typveränderungen: So ließ sich die Unternehmerin im Mai ihr naturbraunes Haar blondieren. Im September setzte sie sogar noch einen drauf und präsentierte sich mit gebleichten Augenbrauen. Nun wurde es offenbar mal wieder Zeit für einen neuen Look: Kim trägt ihre Haare jetzt wieder braun!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 42-Jährige nun ein Video, in dem sie ihr diesjähriges Weihnachtsoutfit präsentierte. Kim entschied sich für ein figurbetontes, glitzerndes Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt. Ins Auge fiel in diesem Clip aber nicht nur ihr Outfit, sondern auch ihre neue Frisur: Ihre Mähne erstrahlt nun wieder in ihrer Naturhaarfarbe dunkelbraun.

Im Juli betonte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit noch in einem Interview, dass sie sich mit ihrer blonden Haarpracht superwohl fühle. "Ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich blond bin. Als Blondine bin ich selbstbewusster", schwärmte sie im Gespräch mit dem Magazin Allure.

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

