Rote Mähne adé: Kim Gloss trägt jetzt wieder dunkle Haare

Kim Gloss (30) war schon wieder beim Friseur. Anfang November überraschte die Sängerin ihre Fans mit einem Umstyling. Die zweifache Mama ließ sich ihre Haare in einem knalligen Rot färben. Nicht nur sie selbst, auch ihre Bewunderer waren von dem neuen Look angetan. Doch nun scheint die Unternehmerin sich an der Farbe offenbar satt gesehen zu haben: Kim trägt ihre Haare nun plötzlich wieder dunkel.

Auf Instagram teilte die 30-Jährige einen kurzen Clip, in welchem sie ihre Transformation präsentiert. "Zurück zu den Wurzeln – ich bin wieder dunkel. Hatte richtig Lust darauf. Wenn nicht im Winter, wann dann?", kommentierte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihren neuen Look in ihrer Story. Doch nicht nur Kim war wieder bereit für eine Veränderung – auch ihr Gatte Alexander Beliaikin wünschte sich was Neues. "Mein Mann hat sich auch schon sattgesehen und meinte 'Wann machst du eigentlich deine Haare wieder anders? Dieses Rot kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sehen.'", plauderte Kim aus.

Doch lange wird sie auch diese Haarfarbe wohl nicht tragen. Schon jetzt kündigte die Musikerin an, ihre Mähne bald wieder verändern zu wollen. "Ich will zum Frühling hin wieder was Neues machen. [...] Also es wird auf jeden Fall wieder einen neuen Look geben. Aber erst mal habe ich richtig Lust auf dunkle Haare gehabt", verriet die TV-Bekanntheit.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im November 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Februar 2022

