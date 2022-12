Schwangere Kaley Cuoco und Tom posieren als happy Family

So schön schwanger ist Kaley Cuoco (37)! Gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) erwartet die The Big Bang Theory-Darstellerin ihr erstes Kind – es wird ein kleines Mädchen. Seit der Verkündung im Oktober hielt die Schauspielerin ihre Fangemeinde auch fleißig auf dem Laufenden, was ihre Schwangerschaft angeht. Jetzt folgte das nächste Update: Hier posieren die werdenden Eltern ganz stolz mit Kaleys Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte der Serienstar jetzt seine diesjährigen Weihnachtsfotos. Sie und ihr Baby Daddy haben sich für ein gemeinsames Shooting vor eine professionelle Kamera gewagt: Kaley setzt hier mit süßen Posen im Grünen ihren kugelrunden Babybauch in Szene, während Tim ihn liebevoll hält oder sogar küsst. Die Vorfreude auf ihren Nachwuchs steht den beiden ins Gesicht geschrieben.

Ihr letztes Babybauch-Update ist etwas heißer ausgefallen: Vor ein paar Tagen zeigte die Mami in spe sich in einem hautengen Kleid – das nicht nur ihren Bauch, sondern auch ihre Nippel betonte! "Ich glaube, ich zeige die jetzt offiziell", scherzte die gebürtige Kalifornierin in der Bildunterschrift.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Oktober 2022

Garrett Press / MEGA Kaley Cuoco am Set ihrer neuen Serie

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Dezember 2022

