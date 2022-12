So gerne präsentiert Kaley Cuoco ihren wachsenden Babybauch

Kaley Cuoco (37) kann offenbar nicht genug von ihrer kleinen Babykugel bekommen! Die The Big Bang Theory-Darstellerin ist überglücklich: Sie und ihr Liebster Tom Pelphrey (40) werden erstmals Eltern. Das Paar kann sich über eine kleine Tochter freuen! Auch wenn es bis zur Geburt noch ein wenig dauert, fiebert die Schauspielerin bereits total darauf hin, ihr kleines Baby in den Armen zu halten. Das verdeutlicht die 36-Jährige immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen, auf denen sie ihren Babybauch stolz in Szene setzt. Seht selbst!

