Sexy! Caro Daur trägt sommerlichen Leder-Look im Schnee

Friert Caro Daur (27) etwa nicht? Die Influencerin war im Dezember 2020 mit den bekannten Podcaster Tommi Schmitt zusammen gekommen. In letzter Zeit wurde allerdings viel spekuliert, dass das Paar getrennt sein soll. Ein Insider meinte, dass sich der Moderator wohl keine Familie mit der Beauty vorstellen könne. Doch die Netz-Bekanntheit lässt sich davon nichts anmerken. Caro teilt jetzt ein heißes Foto von ihrem winterlichen Kurztrip nach St. Moritz.

Die 27-Jährige verbrachte einige Tage im luxuriösen Schweizer Ski-Paradies St. Moritz. Auf Instagram präsentiert die Beauty trotz Schnee und Eis einen sommerlichen Look. Sie trägt eine kurze Ledershorts mit passendem Lederkorsett. Darüber wirft Caro locker eine dunkle Jeansjacke, die mit bunten Punkten übersät ist. Sie rundet das Outfit mit einer Louis-Vuitton-Tasche ab, deren Muster perfekt darauf abgestimmt ist.

Caro wirkt in den sozialen Medien sehr happy – keine Spur von Trennungsschmerz. Anfang dieses Monats war sie auf einer "Art Basel"-Party in Miami. Ein Party-Gast berichtete gegenüber Bild, dass die Bloggerin dort auch ziemlich locker unterwegs war: "Wir dachten alle, sie sei Single. Sie war in Flirt-Laune und richtig gut drauf."

Instagram / carodaur Caro Daur, Dezember 2022

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt

Instagram / carodaur Caro Daur auf dem Coachella-Festival im April 2022

