Bald Weihnachten: Die Stars sind schon in Feiertagsstimmung!

In wenigen Tagen ist es so weit – Weihnachten steht vor der Tür. Und auch die Promis freuen sich offenbar schon auf die bevorstehenden Feiertage. So teilte Kim Kardashian (42) erst vor wenigen Tagen einen süßen Schnappschuss von sich, ihren Töchtern und ihren Nichten in putzigen Weihnachtspyjamas. Aber auch Reese Witherspoon (46), Naomi Watts (54) und Dwayne "The Rock" Johnson (50) sind bereits in Feiertagsstimmung!

Auf Instagram präsentierte die "Natürlich Blond"-Darstellerin ihr festlich dekoriertes Haus. Auch auf ihren bereits geschmückten Weihnachtsbaum durften die Follower der 46-Jährigen einen Blick werfen. In kurzen Clips bring sie ihre Bewunderer immer wieder in Weihnachtsstimmung. Auch Naomi scheint sich schon auf die Feiertage zu freuen. Die Schauspielerin teilte im Netz eine Reihe weihnachtlicher Schnappschüsse, die während der vergangenen Feste entstanden waren.

Bei Dwayne kam die weihnachtliche Stimmung sogar schon am Set seines neuen Films auf. Der Filmstar postete eine Reihe von Fotos, die bei den Dreharbeiten für den Streifen "Red One" – einen actionreichen Weihnachtsfilm, der 2023 erscheinen soll – entstanden sind.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint, Chicago, Dream Kardashian und True Thompson, 2022

Instagram / naomiwatts Naomi Watts, Schauspielerin

Instagram / naomiwatts Naomi Watts mit ihrem Ehemann

