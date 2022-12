Throwback: Loredana Wollny zeigt nach Geburt den Babybauch!

Loredana Wollny (18) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Tochter von TV-Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (57) durfte vor wenigen Tagen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Am 20. Dezember hat Silvia voller Stolz die Geburt ihres Enkels bekannt gegeben. Nach der Ankunft des kleinen Wunders rief sich die frischgebackene Mama jetzt die Schwangerschaft in Erinnerung: Loredana teilte jetzt ein Babybauchfoto aus den vergangenen Wochen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Loredana jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie ihren XL-Babybauch in einem bauchfreien Oberteil perfekt in Szene setzt. "Vor sechs Tagen lagst du noch unter meinem Herzen", betonte die stolze Mutter und schwärmte zudem: "Heute liegst du in meinem Arm und schenkst mir die schönste Liebe, die es auf dieser Welt gibt." Außerdem gab sie zu, dass sie ihre Kugel schon jetzt etwas vermisse.

Loredanas Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg – die Follower hinterließen der frischgebackenen Mutter zahlreiche Komplimente auf der Fotoplattform! "Wow, wunderschönes Bild", "Steht dir, Loredana" oder auch "Wow, siehst echt toll aus", kommentierten beispielsweise drei Supporter das Foto.

Facebook / Silvia Wollny Loredana Wollny mit ihrem Baby

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im August 2022

