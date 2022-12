Wegen Doku: Prinzessin Kate fühlt sich von Harry betrogen!

Prinzessin Kate (40) ist enttäuscht. In den vergangenen Wochen sorgten Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) für mächtig Aufsehen. In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" packte das Paar über seine Erfahrungen mit den britischen Royals aus und ließ kein gutes Haar an der Königsfamilie. Wie ein Insider nun ausplauderte, habe Harry damit vor allem seine Schwägerin Kate sehr gekränkt.

"Kate fühlt sich verletzt und betrogen, dass Harry ihr so etwas antut. Vor allem, weil die beiden sich früher so nahe standen", erzählte die Quelle im Interview mit Us Weekly. Das früher so gute Verhältnis des zweifachen Vaters zu der 40-Jährigen bestehe laut dem Informanten inzwischen nicht mehr. Aber nicht nur Kate soll mit den Aussagen des 38-Jährigen zu kämpfen haben – auch seinen Bruder Prinz William (40) habe die Doku schwer getroffen.

Dennoch wolle der Thronfolger nicht zum Gegenschlag ausholen. "William hat nicht vor, seine Seite der Geschichte zu erzählen oder offen Vergeltung zu üben. Er bleibt würdevoll und macht seine Arbeit weiter", stellte der Insider klar. Wie eine Quelle gegenüber RadarOnline ausplauderte, hoffen der 40-Jährige und seine Liebste noch immer auf eine Versöhnung mit Harry.

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry, 2017

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry, April 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de