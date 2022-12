Zu Weihnachten: Yeliz Koc postet süße Aufnahmen von Snow!

Yeliz Koc (29) und ihre Tochter Snow Elanie Koc (1) genießen die Weihnachtsfeiertage! 2021 brachte die Influencerin ihre kleine Prinzessin zur Welt – zu dem Zeitpunkt war die Brünette aber schon von Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht (30) getrennt. Während er sich anfangs noch um die Kleine kümmerte, hat der Schauspieler laut Yeliz nun schon seit Monaten keinen Kontakt mehr zu seinem Nachwuchs. Weihnachten feierten Yeliz und Snow aber trotzdem ausgelassen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die ehemalige Bachelor-Kandidatin mehrere Aufnahmen von Snow, auf denen sie in einem niedlichen beigen Kleid und einer weihnachtlichen Strumpfhose posiert – das Gesicht der Einjährigen zensierte Yeliz allerdings mit einem weißen Herz-Emoji. Sieht so aus, als würde das Mutter-Tochter-Gespann die Weihnachtsfeiertage in vollen Zügen auskosten.

Offenbar gibt es aber trotzdem einen Ochsenknecht, der den Kontakt zu Snow sucht, wie Yeliz vor Kurzem verriet – dabei handele es sich aber nicht um Jimis Vater Uwe Ochsenknecht (66) oder seinen älteren Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32).

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie Koc, Tochter von Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie Koc im Dezember 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

