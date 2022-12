Auf Weihnachtsbild: Fans glauben, Khloé K. hat anderen Vater

Auch in diesem Jahr zelebrierte der Kardashian-Jenner-Clan wieder ausgiebig Weihnachten. Über die Feiertage teilten vor allem Kim (42), Khloé (38) und Co. immer wieder Einblicke von ihren pompösen Festlichkeiten. Aber natürlich durfte auch ein obligatorischer Throwback-Post nicht fehlen – doch statt des Beitrags zog etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit auf sich: Fans vermuten erneut, dass Khloé einen anderen Vater als ihre Geschwister hat!

Via Instagram veröffentlicht Kim einen niedlichen Nostalgie-Schnappschuss. Zusammen mit Mama Kris Jenner (67) und ihren zwei Schwestern posiert sie in jungen Jahren vor einem Karussell. Doch das Bild und die lieben Weihnachtsgrüße geraten schnell in den Hintergrund. Follower fragen sich eher: Wer ist Khloés Papa? "Khloé ist adoptiert", "Kim und Kourtney sehen sich so ähnlich – wie Zwillinge, aber Khloé sieht immer ganz anders aus" oder "Das ist der Beweis, dass Khloé ihre Halbschwester ist", schrieben unter anderem drei User.

Lange Zeit wurde spekuliert, dass O.J. Simpson der Erzeuger der heute 38-Jährigen sein könnte. Doch das dementierte er bereits vehement im Podcast "Full Send". "Das Gerücht ist nicht wahr. Es ist nicht einmal annähernd wahr", verriet er und fügte hinzu, dass er sich nie zu Kris hingezogen gefühlt habe.

Getty Images Kourtney, Kim und Khloé Kardashian 2007

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner

Getty Images O.J. Simpson, Mai 2017

